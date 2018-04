UEFA me dorë të hekurt, paralajmëron dënim të ashpër për Romën

“UEFA është totalisht e shokuar nga sulmi i tifozëve të Roma kundër tifozëve të Liverpool dhe mendimet tona janë të gjitha për viktimën dhe familjen e tij.”

Kjo ka qenë fjalia e parë e reagimit të UEFA-s lidhur me incidentin e ndodhur mbrëmë në qytetin e Liverpool para sfidës së “Champions League” kundër Romës.







Si pasojë e dhunës së ushtruar nga 2 tifozë të verdhekuqve një mbështetës i skuadrës së Liverpool, 53-vjeç, ka hyrë në koma të pakthyeshme, duke e bërë të pashmangshme vdekjen e tij.

“Autorët e këtij sulmi të turpshëm nuk kanë lidhje me futbollin dhe nuk kanë vend në këtë sport dhe mendojmë se do të trajtohen me ashpërsinë maksimale nga autoritetet,” – vazhdon komunikata e UEFA, që e mbyll duke thënë se është në pritje të raporteve të plota përpara se të marrë masa disiplinore