Alketa Vejsiu mbrëmjen e kaluar në emisionin “Në kurthin e Piter Pan”, u shfaq në skenë me një këmishë rozë dhe xhinse, të cilat i kishte kombinuar me taka si ngjyra e këmishës. Por ajo që u ra ne sy të gjithëve ishte fakti se këmisha e Alketës ishte e njëjtë me atë të zonjës së parë të Amerikës, Melania Trump.

Këmisha rozë me fjongo është e markës “Gucci”dhe kushton plot 1100 dollarë. Ndërsa këpucët ‘Gucci’ me të cilat Alketa kishte kombinuar veshjen kushtojnë 695 dollarë.