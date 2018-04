U tha se do të largohej nga Vizion Plus, por Orinda thyen heshtjen: Kjo është e vërteta

Ditët e fundit në media ka qarkulluar lajmi se moderatorja e famshme Orinda Huta, do të largohej nga televizioni “Vizion Plus” ku ka punuar për 9 vite, për t’iu bashkuar bashkëshortit të saj në Klan.

Në këtë deklaratë që ajo ka dhënë, Orinda ka mohuar të gjitha këto thashetheme rreth largimit të saj. “Jo nuk është fare i vërtetë si lajm. Nuk e di si ka dalë, sepse dhe miqtë e mi e dinë që unë do të vazhdoj të qëndroj në Vizion”, është shprehur ajo.

Kështu, Orinda do të vazhdojë tek Vizion Plus, ndërsa bashkëshorti i saj, Turjan Hyska, pritet të fillojë disa spektakle në Klan dhe njëherësh do ketë edhe një post drejtues në Klan Plus.