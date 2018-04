Ditën e djeshme qarkulluan lajmet se modelja e njohur shqiptare, Angela Martini, do të prezantonte një emision të ri në “Top Channel”.

Njerëzit filluan të dyshonin pasi fotografi i njohur, Artan Korenica, postoi disa foto të modeles, ku shkroi “Top of the Top’ Top Channel së shpejti”, duke i bërë të gjithë të mendonin se Angela do të prezantonte këtë program.