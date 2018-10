Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas vendimit të prokurorisë, e cila doli në konkluzionin se audiopërgjimi i publikuar nga PD, i cili implikon vëllain e Fatmir Xhafajt, Agron Xhafaj, në pazare droge, është i montuar.

Përmes një mesazhi në ‘Twitter’ Rama përshëndeti vendimin e Prokurorisë, që kërkoi arrestimin e Albert Veliut, i njohur si ‘Babalja’ apo dëshmitari X, Fredi Alizotit, si detyrim paraqitje për gazetarin Jetmir Olldashin. Me ironi kreu i qeverisë pohoi se shpreson që arrestimi i aktorëve të ‘Babale 1’ të jetë fillimi dhe jo fundi i drejtësisë.







“Uroj që arrestimi i aktorëve të Babale 1 të jetë fillimi, jo fundi i drejtësisë mbi një maskaradë të orkestruar për të llahtarisur dynjanë e rrëzuar qeverinë! Pas mjeranëve të paguar për t’u përgjuar, qëndrojnë autorë e pagatorë të këtij krimi që duhet të paguajnë deri në fund👊”, tha Rama.

Pas vendimit të Prokurorisë, e cila kërkoi arrestimin e Albert Veliut, i njohur si ‘Babalja’ apo dëshmitari X, Fredi Alizotit, si detyrim paraqitje për gazetarin Jetmir Olldashin, vjen edhe reagimi nga Lulzim Basha.

Ky i fundit përmes një mesazhi në Twitter tha se me aktin e sotëm kryeministri Edi Rama i ka vënë flakën shtetit ligjor.

“Kush priste dicka tjetër nga prokuroria Rama-Marku-Xhafa- Prela është vetëm naiv. Agron Xhafaj që i fshihej prej 5 vitesh drejtësisë me ndihmën e vëllait, u largua me urgjencë drejt Italisë, që të mos përballej me hetimin dhe akuzat që prokuroria e kapur i quan sot montim. Sot çdo shqiptar e kupton më qartë se kurrë pse Edi Ramës i duhej prokuroria nën komandën e tij. Me aktin e sotëm Rama i ka vënë zjarrin shtetit ligjor. Tani nuk ka mbetur rrugë tjetër për të vënë banditët para përgjegjësisë përveç rrëzimit me çdo mjet të mafias në pushtet”, shkruan Basha.