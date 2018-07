“U manipulua vota”, thirrja e Spahos: O Gramoz, o Gramoz vetë shkruan vetë vulos

Për situatën kaotike të krijuar në Kuvend lidhur me votimin e Robert Bitrit me kartën e Vangjel Tavos për ligjin për teatrin, ka reaguar edhe PD-ja.

“Sekretariati per Procedurat dhe Votimet mori vendimin qe pritej, mbeshteti maxhorancen qe votimi i ligjit per shembjen e Teatrit Kombetar paska qene i rregullt. Kjo ne kushtet kur prova eshte e pakontestueshme qe deputeti i maxhorances Bitri votoi ne emer te deputetit Tavo.







Me mekanizmin e votes vendosen sipas interesave te tyre ne mbrojtje te aferes korruptive te Rames dhe sulmit te eger te tij ndaj trashegimise kulturore dhe historike te Tiranes. Sa here e kane ndjere te nevojshme kane perdorur mekanizmin e votes ne Sekretariat, ne Byro apo per ti hequr te drejten e fjales opozites ne seance plenare. O Gramos o Gramos vete shkruan vete vulos. Si ne diktature”, shkruan Spaho në Facebook.