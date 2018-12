U dënua me 10 vite burg, sërish në gjyq për mashtrim…

Telashet me drejtësinë duket se nuk kanë të mbaruar për ish-biznesmenin e hidrokarbureve, Adrian Xhillarin. Pasi është dënuar me 10 vite burg për abuzime me tregtimin e naftës vergine si benzinë, Xhillari është sërish në një gjykim penal, kësaj radhe për akuzën e mashtrimit me pasoja të rënda.

Një tjetër biznesmen e ka akuzuar Xhillarin se i ka marrë rreth 400 mijë euro dhe i ka kthyer vetëm 10% të kësaj shume. Marrja e 400 mijë eurove është bërë me premtimin se do të përdoreshin për biznes, por më pas ish-biznesmeni i hidrokarbureve nuk ka mundur dot të kthejë as shumën dhe aq më pak interesat.