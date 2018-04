U arrestua në Kukës, Rexhmatajn e mësojnë çfarë të thotë

Në një lidhje direkte për emisionin ‘Studio e Hapur’, me Eni Vasilin, njëri prej protestuesve të arrestuar, i cili u lirua me vendim të Gjykatës, Lefter Rexhmataj u pyet lidhur me tërheqjen e kryeministrit Rama nga tarifa për ‘Rrugën e Kombit’.

“Jemi të kënaqur nga kjo tërheqje dhe këtij tolerimi që ka bërë ndaj popullit të Kukësit”, u shpreh Rexhmataj.





Vasili: “Ju mendoni që taksa do jetë 0 lekë, por askush nuk e ka thënë këtë?”

Rexhamtaj: “Unë kështu kam dëgjuar”

Vasili: “Po nëqoftëse është 1 euro”

Rexhamtaj: “Duhet të jetë falas, jemi popull i varfër. Për popullin e Kukësit nuk duhet të ketë tarifë fare”.

Vasili: “Rama ju ka cilësuar vandalë, keni një përgjigje?”

Rexhmataj: “Ne nuk jemi vandal, jemi shqiptarë të thjeshtë, jemi popull i varfër. Dolëm në protestë kundër taksës së nuk e përballojmë dot”

Vasili: “E prisnit që mund t’ju arrestonin?”

Rexhamataj: “Nuk e prisja, më kanë arrestuar rreth orës 3;30 të mëngjesit”

Vasili: “Sot në prefekturën e Kukësit folën disa kukësianë, që folën edhe në emrin tuaj, por nuk ju përmënden. Ata duket se nuk kanë të njëjtin mendim si ju. E patë videokonferencës?”

Rexhamtaj: “Po”

Vasili: “Pse nuk folën për ju. A ju përfaqësojnë kuksianët që folën me Ramën juve”

Rexhamataj: “Po”

Vasili: “I njihni ju ata? I keni zgjedhur ju”

Rexhmataj: “Po i njoh, i kemi zgjedhur ne”

Iljazaj: “A ishin partiakë ata kuksianë atje”

Një zë nga dhoma (thuaj jo nuk janë partiakë)

Rexhmataja: “Nuk janë partiak”

Vasili: “Kush po ju mëson të flisni?”

Rexhamtaj: “Nuk kam asnjë këtu”