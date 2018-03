Trump zbulon bisedën me presidentin kinez: Më siguroi që takimi me Kim-in shkoi shumë mirë

Presidenti amerikan, Donald Trump, shkroi këtë mërkurë në Twitter se kishte marrë një mesazh nga Presidenti i Kinës, Xi Jingping, në lidhje me vizitën e fshehtë të diktatorit koreano-verior, Kim Jong Un, i cili ndodhej në Pekin gjatë kësaj fundjave.

Trump deklaron se Xi i ka thënë në mesazh se takimi me Kim-in shkoi “shumë mirë”, dhe se “Kim e mirëpret takimin me të”. Presidenti amerikan shton se sanksionet kundër Koresë së Veriut do të vazhdojnë të jenë në zbatim.