Trump: Shumë shpejt një tjetër samit me Kim Jong-Un

Presidenti i SHBA, Donald Trump thotë se po pret të mbajë samitin e dytë me Korenë e Veriut shumë shpejt, raporton Russia Today.

Udhëheqësi amerikan nuk dha hollësira për vendin dhe datën e saktë të takimit të mundshëm.







Samiti i dytë me Kim do të zhvillohet në një të ardhme të afërt, tha Trump të hënën pas një takimi në OKB mbi ‘Thirrjen Globale për Veprim për Problemin Botëror të Drogës’.

“Marrëdhëniet janë shumë të mira me Korenë e Veriut … Duket sikur do të kemi një samit të dytë shumë shpejt. Ashtu siç e dini, Kim Jong-un shkroi një letër, një letër të bukur, duke kërkuar një takim të dytë dhe ne do ta realizojmë,”-tha Trump.

Presidenti amerikan dhe Kim Jong Un zhvilluan takimin e parë në Singapor më 12 qershor.