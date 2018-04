Trondit këngëtarja: Kam një vit pa bërë seks, por ndihem si Sharon Stone

“Kam një vit pa bërë seks, por ndihem si Sharon Stone”. Janë fjalët e këngëtares 37-vjeçare Kerry Katona në një rrëfim për ‘The Sun’. Biondja, nënë e 5 fëmijëve thotë se ka gjetur formën e saj më të mirë pasi shtoi tër në peshë pak kohë më parë.

Ajo ka qenë anëtare e grupit të njohur “Atomic Kitten” nga viti 1998 deri në 2001 kur ato u ndanë dhe më pas nga 2012 deri në ndarjen përfundimtare në 2017-ën.





“Nuk kam bërë seks për një vit. Do të dëshiroja ti hapja këmbët, por nuk dua një lidhje tjetër pas divorcit. Më kontaktojnë edhe 20-vjeçarë. Nuk do të shëroja një “kukull”,- por as edhe një gjë serioze për momentin.

A më mungon seksi dhe përkedheljet? E kujt nuk i pëlqen. Të jesh një nënë e vetme nuk është e lehtë. Më ndodh ende që dua të mbyllen në banjë dhe të qaj, por fëmijët e mi janë bota ime dhe më mbajnë në jetë.

Kam pasur një jetë të vështirë pas 3 divorceve, rrënimit financiar dhe luftës kundër varësisë nga kokaina”, – thotë ajo.