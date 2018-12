Trilleri që trazon botën: Adoleshenti shkon në ‘Ishullin e seksit’

Çfarë mund të dëshirojë më shumë një mashkull? Femra, alkool, drogë dhe plazh. Të paktën kështu mendojnë ata që kanë krijuar ‘Ishullin e seksit’, një vend ku çdo fantazi bëhet realitet.

Flitet shumë për këtë ‘Ishull’ dhe interesi për të shkuar atje është shumë i madh. Por së pari duhet të fitoni biletën e lotarisë. Një adoleshent amerikan, i quajtur Brian, ia ka dalë. Duke përdorur kartën e kreditit të babait, 16-vjeçari ka fituar të drejtën për t’u bërë pjesë e pushimeve të orgjisë.







Mamama e tij nuk donte që ta linte të birin që të shkonte në ishullin në brigjet e Venezuelës, por pasi babai insistoi, djali u nis atje ku ka drogë, femra dhe orgji.

Përpara se të nisej, adoleshenti tha se ishte i virgjër dhe se vetëm kishte puthur një vajzë njëherë. Ndërkohë në ishull ai ka filmuar veten teksa humb virgjërinë me dy prostituta.

Pas katër ditëve të çmendura, adoleshenti thotë se është dashuruar me një prej vajzave që ishin aty, të quajtur Andrea. Ai ka në plan që ta marrë vajzën nga Venezuela në SHBA, që të jetojnë bashkë.

“Shokët e mi ishin xhelozë para se të nisesha. Ishte kaq fantastike sa tani më vjen të qaj kur e kujtoj. Bëra seks për herë të parë, alkool për herë të parë dhe drogë për ehrë të parë. Çdo i ftuar kishte të drejtë të zgjidhte dy vajza, me të cilat do kalonte pushimet. Një prej vajzave të mia quhej Andrea dhe u dashurova me të. Ajo më trajonte kaq mirë”.

Pasi ka filmuar skenat, ai thotë se “dua që fëmijët e tjerë në shkollë, që qeshnin me mua, të mësojnë se çfarë ka ndodhur”.