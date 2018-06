Trebicka- Ramës: Le të shkojë të hajë makarona poshtë urave në Francë

Protesta e aktore ka vazhduar fuqishëm, ku madje këtë radhë kishin marrë edhe një mbështetje të madhe nga qytetarët e Tiranës.

Edhe në këtë protestë ka qenë i pranishëm, aktori Alfred Trebicka, i cili ka folur dhe një herë për debatin që pati dje me Laert Vasili dhe e quajti këllirë.







Deklarata e Trebickës:

Unë isha i bindur se do të kishte pjesëmarrje. Nuk duam partinë, por duam Shqipërinë. Ne dje u përgjigjëm me qytetari, edhe pse e dinim që ai takim nuk ishte për ne. Por shumë mirë që u bë se në u kthjelluam më qartë se ku janë qëllim, dhe në pastrojmë dhe radhët tona.

Ësthë abuzuar se komuniteti i aktorëve është i përçarë, këtu ka diversitet mendimesh dhe jo përçarje. Por në këto mendime bëhet diferenca kush është këllirë dhe kush është dinjitoz, por dhe këllira ka nivel të lartë inteligjence. Duhet të jesh shumë inteligjent ta kuptosh.

Fal atij takimi dje, ne jemi sot këtu, të gjitha u thanë dhe gjithsecili tha mendimin e tij.

Ne jemi një brezë një plejadë, si Berti, Romiri, Beni, Laerti, Aleri, në falni që fola greqisht, më falni.

Bisedonim me njëri tjetrin para disa ditëve që këta e kanë ndarë mendjen që këta e kanë bërë, por ne me njëri tjetrin menduam se dhe nëse këta e bëjnë ne do flemë të qetë që këta janë këllira.

Le të shkojnë hanë makarona poshtë urave prapë në Francë

Në fund Trebicka bëri një deklaratë bombë ku i tha Ramës: Le të shkojnë hanë makarona poshtë urave prapë në Francë.