Tre shenja universale, që tregojnë se keni gjetur partnerin e jetës

Unë jam me fat që kam gjetur dikë që më bën të besoj se do të kaloj pjesën tjetër të jetës sime me të.

Por nuk ishte gjithmonë kështu. Vite më parë, unë isha duke kërkuar për ato “shenja universale” vetë dhe mund të kisha përdorur disa udhëzime për marrëdhëniet, për të ditur se çfarë duhet të kërkoja.







Nëse po e lexoni këtë, ndoshta nuk keni gjetur ende personin e duhur. Ose, ndoshta, mendoni se mund ta keni dhe doni të dini se si të qëndroni me këmbë në tokë dhe t’i jepni vetes ndjenjën e plotë të sigurisë.

Nëse ka vetëm shenja dhe asnjë sinjal të sigurt që garanton se është personi i përsosur për ju, ka disa tregues me të vërtetë të rëndësishëm që tregojnë se keni gjetur dikë vërtetë të veçantë, dikë që mund të shijoni pjesën tjetër të ditëve tuaja.

“Magjia e vërtetë në marrëdhënie nënkupton mungesën e gjykimit të të tjerëve”, do të thoshte Wayne Dyer.

Ka një mal me sinjale të ndryshme që ta tregojnë- kur përpiqesh të gjykosh nëse dikush është “materiali” i përsosur për të qenë partneri/ja juaj gjatë gjithë jetës. Sidoqoftë, ekzistojnë disa që qëndrojnë më lart se pjesa tjetër dhe vërtetë janë, besoj, për rëndësinë e duhur.

1-Personi ideal inkurajon suksesin tuaj, nuk e pengon atë

Një nga shenjat më të rëndësishme të gjetjes së dikujt që mund ta kaloni jetën është se ata dëshirojnë që ju të bëheni të suksesshëm dhe të jeni të lumtur kur realizoni pritshmëritë tuaja (ose ndonjë tjetër synim).

Shumica e njerëzve që takoni në jetën tuaj do të jenë shumë më të shqetësuar për veten se sa ju. Ata do të fokusohen në atë që vlen për ta dhe do t’ju ndihmojnë ose do të jen të lumtur për ju, vetëm nëse përputhet me qëllimet dhe dëshirat e tyre.

Të tjerët ende do të jenë xhelozë për ju dhe do të duan t’iu ndalojnë në rrugën që keni nisur, në mënyrë që të mos bëheni më të suksesshëm se ata. Kjo është shumë më e zakonshme për njerëzit që bëhen xhelozë për suksesin e partneres së tyre femër.

Megjithatë, nëse e keni gjetur dikë që ju ofron ndihmë, ju inkurajon që të merrni rreziqe dhe të kuptoni potencialin tuaj dhe është vërtet i lumtur kur keni sukses, ju keni zbuluar një perlë të vërtetë të një personi që kujdeset vërtet për ju.

2-Ata ju duan për atë që jeni dhe nuk duan që ju të ndryshoni

Në mënyrë të ngjashme, në qoftë se ju gjeni dikë që ju pranon se kush jeni dhe më e rëndësishmja, nuk kërkon të ndryshoni ose t’iu shndërroj në dikush/ja që nuk jeni, atëherë e keni gjetur dikë vërtetë të veçantë.

Kur ndiheni mirë, ndjeni se partneri juaj është i durueshëm dhe i vërtetë, ju trajton njësoj në publik si në shtëpi, atëherë ju jeni në rrugën e duhur. Mbani mend se edhe intuita juaj mund të dërgojë paralajmërime. Mund të vijë si një reagim i zorrëve.

Për shembull, nëse partneri juaj dëshiron t’ju ndryshojë në cfarëdolloj mënyre. Ai/ajo nuk ju pranon për atë që jeni. Nëse kjo ndodh, vraponi larg. Kjo është një shenjë e një personi kontrollues dhe ai/ajo kurrë nuk do t’ju trajtojë si duhet.

Dikush që ju trajton ndryshe rreth miqve apo familjes së tyre ose që shpreh vazhdimisht pakënaqësi me aspektet e trupit tuaj fizik, mendimet, interesat ose personalitetin, nuk kujdeset për ju. Ata po ndjekin një imazh në mendjen e tyre se çfarë është partneri i përsosur për ta.

Ju duhet të gjeni dikë që ju respekton, vlerëson dhe ju do për atë se kush jeni. Ata mund t’ju inkurajojnë të bëni përparim, në një përpjekje për t’ju mbështetur dhe për t’ju inkurajuar ju, por vetëm nëse është diçka që ju e keni shprehur tashmë interesin për ta kryer.

Prandaj, ata po ju mbështesin, sepse kjo është ajo që ju dëshironi dhe ndjeni se është e duhura dhe nuk po përpiqen të vazhdojnë më tej një axhendë të pandërgjegjshme.

3-Ata shprehin kujdesin e sinqertë për mirëqenien tuaj pa dashur asgjë në këmbim

Shenja përfundimtare universale që duhet të kërkoni është një interes i sinqertë për mirëqenien tuaj.

Ju duhet të kërkoni dikë që me kalimin e kohës vjen me të vërtetë të kujdeset për ju pa kërkuar diçka në këmbim. Marrëdhënia nuk duhet të ndihet si një situatë e dhënies dhe marrjes, por thjesht duke shprehur dëshirën për t’u kujdesur për ju nëse e ktheni dashurinë, favorizoni ose jepni diçka në këmbim ose jo.

Dashuria e vërtetë kërkon që personi tjetër të kujdeset për ju pa marrë parasysh se çfarë ndodh. Pa marrë parasysh se ku jetoni, sa para keni, çfarë bëni për të jetuar, kush tjetër është në jetën tuaj, çfarë besoni dhe çfarë mund të jepni në këmbim.

Natyrisht, ju keni punë për të bërë. Ju duhet të merrni në konsideratë secilën nga këto tre cilësi të rëndësishme dhe kërkoni të shprehni ato. Duhet punë e vërtetë dhe, unë ju premtoj, nuk është një gjë automatike e që vjen vetëm sepse jeni një person i mirë.

Pra, nëse doni të gjeni një partner që ju mund ta kaloni jetën tuaj, kërkoni të shprehni të njëjtat cilësi tek njerëzit që ju interesojnë dhe praktikoni të jeni partneri/ja më i/e mirë që mund të jeni.