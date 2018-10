I ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” përballë analistëve dhe gazetarëve, Lulizm Basha i është përgjigjur pyetjes nëse do të futen në zgjedhje me në krye të qeverisë Edi Ramën.

Ai reagoi edhe në lidhje me fotot e publikuara nga Taulant Balla, ku sipas deputetit socialist, në krah të kreut demokrat shihen persona me probleme me ligjin.







Një natë më parë, Kryetari i Grupit Parlamentar i PS, Taulant Balla, i ftuar në “Opinion”, i dha një dosje Blendi Fevziut brenda së cilës ishin disa foto të Lulzim Bashës me persona që sipas Ballës kanë lidhe me krimin ose janë të proceduar.

Ndërkohë, sonte Fevziu i është drejtuar të Lulzim Bashës, duke i thënë se çfarë tregojnë ato foto si dhe i kërkon përgjigje për deklaratën e Ballës, kur tha se ka tre deputetët të PD, të cilët kanë të afër, madje edhe vëllanë, të shpallur në kërkim, ndërsa njeri prej tyre vuan dënimin në një shtet të BE.

Basha është shprehur se për akuzat për të afërmit e deputetëve të opozitës, nuk ka informacion, dhe i ka bërë thirrje Ballës që nëse ka fate dhe prova, si dhe emrat e deputetëve, t’i bëjë publike.

Ndërkaq, sa u takon fotove ai tha se fotot mund të bëhen nga kushdo, pasi ndodh që edhe nëse del në rrugë, dikush i panjohur mund të vij dhe të kërkojë foto me të personat që janë publikë.

“Mos prit të bëj ciceronin për fotot që sjell ai këtu. Edhe po të dalim në rrugë, shanset janë që të takojmë njerëz që nuk i njohim dhe kërkojnë një foto, por nuk mund të krahasohet me përgjimet zyrtare të prokurorisë, apo me lëvizjet jashtë vendit me kriminelë të kapura nga TIMS, 57 here me kriminelin.

Unë nuk ka dijeni për deputet të PD, por nëse ka emra le t’i bëjë publike edhe faktet, as më bëhet vonë çfarë ka thënë Balla, që nuk paska kulturë për të përmendur emrat e deputetëve që akuzon.

Rama ka kulturën e marrjes me kriminelë… Se kush është Taulanti nga Librazhdi? Ai ka zëvendësuar Tahirin, dhe mirëmbajtjen e kontakteve me kriminelët e mban Balla tani”, u shpreh Basha.