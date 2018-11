Shkarkohen trajnerët nga FSHF. Vjen Nevil Dede, ‘mbijeton’ Bushi

Federata Shqiptare e Futbollit vendos të ndryshojë thuajse të gjithë trajnerët e ekipeve kombëtare të moshave. I vetnmi i konfirmuar me sa duket do të jetë Alban Bushi, trajneri i Kombëtares U21, ndërkohë që do të ndryshohen të gjithë trajnerët e ekipeve të tjera.

Largohet Ejon Bogdani nga ekipi kombëtar U19, për t’u zëvendësuar nga Nevil Dede; largohet Xhemal Mustedanagiç si trajner i kombëtares U17, i cili ka marrë postin e drejtorit të ekipeve kombëtare. Në vendin e tij është emëruar Elvin Beqiri, ndërsa Armand Damo ka marrë drejtimin e ekipit U15.







Në këtë mënyrë janë ndryshuar të gjithë trajnerët dhe arsyeja ka qenë “rezultatet jo të mira”. Trajnerët e sapoemëruar do të jenë me kohë të plotë dhe do të kenë si kusht, për shtyrjen e kontratës së tyre në vazhdimësi, kualifikimin në aktivitetet përkatëse.

Ende nuk dihen detaje të tjera, pasi prezantimi i tyre do të bëhet ditën e nesërme nga Federata Shqiptare e Futbollit, ku do të mësohet më tepër rreth objektivave dhe ndryshimeve që do të bëhen./TCh/