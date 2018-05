“Tradhtari Mustafa Kruja”, nipi u përgjigjet kritikëve: Ja kontributi i tij për shtetin shqiptar

Mes zërave kritikë që e kanë cilësuar Mustafa Krujën si ‘tradhtar’, një nga 16-të kryeministrat e shtetit shqiptar nga delegat e firmëtar të Aktit të Pavarësisë, vjen edhe qëndrimi i nipit të tij, Eugjen Merlika.

Në një intervistë për emisionin "Studio e Hapur" në "News24" Merlika, një nga të mbijetuarit e kampit të Tepelenës, pinjoll i Mustafa Merlikës, hedh poshtë këto pretendime, ndërsa thekson se gjyshi i tij ka dhënë kontribut të madh për shtetin shqiptar.

Ai tha se Mustafa Kruja nuk ka bërë asnjë tradhti ndaj Shqipërisë. Ndërkohë ai tregoi se si ishte njohur me kontributin e Mustafa Krujës, shkruan 'BalkanWeb'.







“Mua më kujtohet një episod kur kam qenë në klasë të gjashte, kur në pushim, në orar të pushtimit, një vajzë, një shoqe klase, shkruaji emrin Mustafa Kruja. Se cili ishte qëllimi, s’u kuptua. Kur hyri mësuesi i matematikës, një mësues i vjetër, Thoma Papa, pyeti se kush e kishte bërë këtë gjë. Ai tha se; ju nuk duhet të merreni me këto gjëra. Në tekstet e shkollës e kam hasur sa herë, por ishte bërë indiferente për mua. Një ide të ndryshme nga ajo që merrja në shkollë e kisha, por me kalimin e kohës e vërtetova. Të vërtetën për gjyshin tim e mora vesh kur kisha mbaruar maturën. Aty bisedoja në atë kampin e internimit, por mësoja edhe nga babai im, nga nëna po ashtu. Idenë e plotë e kam formuar nga materialet që kishin lënë. Kur ika në Itali, rashë në kontakt me veprat e tij. Mustafa Kruja ka qenë një nga etërit themelor të kombit. Ka qenë një nga themeltarët e pavarësisë, për të mirën e Shqipërisë. Në fillim ka bërë pjesë në pjesën radikale të nacionalizimit shqiptar. Ka qenë një studiues i zellshëm. Ka qenë një studiues i historisë. Nuk ekziston, pasi ai s’ka bërë asnjë tradhti ndaj Shqipërisë. Me të vërtetë ka marr postin e kryeministrin gjatë pushtimit, por e mori për të mos u pushtuar vendi nga diktatura”, tha ai.