Toyota me 1.5 milionë euro, Balla i përgjigjet Bashës

“Të kapën ‘Toyota Yaris’-in me 1.5 milionë euro të drogës brenda”, kjo ishte akuza e fortë e Lulzim Bashës në Kuvend, ndërsa iu drejtua Taulant Ballës I cili ia kishte plasur së qeshuri.

I pyetur jashtë Kuvendit në lidhje me deklaratën e Bashës, Taulant Balla jashtë Kuvendit deklaroi se në Gjermani ka qenë Mimi Kodheli nga PS dhe Liulzim Basha she Sali Berisha nga PD, duke shtuar me ironi se Basha nëse ka konstatuar se Berisha kishte drogë kjo është çështje e brendshme e PD-së.







Ndërkohë Balla shtoi gjithashtu se deklaratë e Bashës përbën një vepër penale pasi kjo tregon se ai është në dijëni të një fakti të tillë dhe nuk e denoncon.

“Së fundmi në Gjemani kanë qenë deputetë…deputetë të Kuvendit nga PS Mimi Kodheli, nga PD Sali Berisha, Lulzim Basha, tani nëse Saliu ka qenë me drogë dhe e ka parë Lulzimi, kjo është çështje e brendshme e PD, por Basha ka probleme të theksuara. Por fakti që e thotë përbën vepër penale se të kesh parë një Tojota me 1.5 milionë euro, e ka pasur për detyrë që ta denonconte në stacionin më të afërt të policisë.

Personi Lulzim Basha, këtë deklaratë bëjeni në publike edhe në mediat gjemane, është në dijeni të një krimi dhe nuk e ka denoncuar”, tha Balla. (Faxweb)