Top Channel ‘masakron’ Erjon Braçen, deputeti sulmon Ben Blushin

Një kronikë e publikuar nga Top Channel vë në dukje investimin e qeverisë në parkun e Divjakës për ndërtimin e një kulle 30 metër e lartë me vlerë mbi 1.3 milionë euro, ndërkohë që rruga që lidh fshatin me autostradën është e mbushur me gropa dhe e vështirë për t’u kaluar.

Por për deputetin Braçe e gjitha kjo është një gënjeshtër. Me anë të një postimi në Instagram, deputeti sulmon drejtorin e Top Channel, ish kolegun Ben Blushi për mashtrime në ato të cilat publikojnë.







Postimi i plotë:

SHIHE DIELLIN BLUSH;

E VERTETA ESHTE NE DRITE TE TIJ!

Mos kopjo, por mbi te gjitha mos genje, Blush!

Boll! Ka nje kufi dhe rrena!

Te shtune, une jo ti, as Altini yt e as pushka e tij, fola per rrugen nga autostrada ne Divjake!

Ti, Altini yt dhe pushka e tij thjesht kopjuat shqetesimin tim publik.

Su falenderoj dot kete here,

plagjatura eshte e denueshme.

Por,

Do e bejme dhe ate rruge o Blush,

do e bejme, jo duke mbushur gropa sic thua ti, do e rindertojme.

Nderkohe, zarat duhet te te kishin thene se per ne Divjake ka edhe dy rruge te tjera, njera nga autostrada direkt ne Divjake per 15 minuta ne perfundim e siper;

Rruga nga vjen prej Lushnjes ne Divjake pushka jote.

Ka dhe nje te dyte qe lidh Cerme Sektorin me kete rruge ne nyjen Tre Ura, por me te kemi probleme-cilesia mizerabel e ne nuk e marrim ne dorezim, kemi kerkuar inspektim e pas tij vjen kallezimi!

Nderkohe cke me kullen Blush?

Diell, park, det, lagune e zogj sheh prej aty, sic i ka bere natyra, jo sic genjen ti!!

Eshte projekt i madh, perfshin:

1250 ml shetitore me dy sheshpushime, 200 m2 secili, dy mole ne fillim ne hyrje 220 m2 dhe ne fund rrethor 450 m2,

5100 ml kanale te lundrueshme, me thellesi mesatare 2 meter dhe gjeresi 10 meter,

Poooo kullen panoramike 36 meter e larte, me funksion te shumefishte edhe per rojet e parkut, edhe per rojet e kufirit detar;

Te gjitha bashke;

VETEM PER 99 454 145 LEKE ME TVSH,

82 878 454 LEKE PA TE!

BEJNE 637 526 EURO;

KURRE 1. 3 MILIONE EURO SA GENJEN TI E JU!

E kupton sa e madhe eshte genjeshtra apo jo?;

GENJESHTER ME 662 MIJE EURO EEEEJ!

Turp e faqja e zeze per katandine!

Keshtu eshte kur mllefi ben “lajmin”!

Kronika e Top Channel