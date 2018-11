Tjetër gafë/ Pas dehjes, Junker shfaqet me këpucë të ndryshme…

President i Komisionit Europian, Jean Claude Junker është bërë prej kohësh objekt të qeshurash pas veprimeve të çuditshme që bën duke ditur historitë e tij me alkolin.

Ai është kthyer sërish në qendër të vëmendjes këtë herë për shkak se ka veshur dy këpucë me ngjyra të ndryshme, një kafe e një të zezë.

Gjatë një konference për shtyp ishte njëra nga asistentet e tij që e njofton për këtë fakt. Ai më pas shkon prapa skene për t’u ndërruar.

Here’s EU boss Juncker who wants an EU army. He holds a press conference with a black and a brown shoe pic.twitter.com/7CsgshkvY1

