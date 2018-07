Tiranë/ Këndi i 30-të i lojërave, Veliaj: Ndërhyjmë në çdo lagje

Nga një hapësirë ku parkoheshin makinat, sot është kthyer në një hapësirë për qytetarët me infrastrukturën e nevojshme për t’u çlodhur çdo moshë.

"Jam shumë mirënjohës për të gjithë ata që kanë dhënë një kontribut sot, sepse kur të gjithë punojmë bashkë, nuk merremi me llafe e nuk pengojmë njeri-tjetrin, jemi konstruktivë.







I gjithë ky komunitet ia pa hajrin të qenit bashkëpunues dhe ne duam të vazhdojmë në mënyrë kapilare.

Ky është vetëm këndi i 30-të, por Tirana ka nevojë për 300. Sigurisht, krahasuar me zero jemi 30 herë më mirë, por krahasuar me ambicien që kemi, duhet të bëjmë edhe 10 herë më shumë”,- tha kryebashkiaku Veliaj.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës u kërkoi qytetarëve që, ndërkohë që bashkia rehabiliton hapësirat nëpër lagje, banorët të zgjedhin administratorët e pallateve, me qëllim të rikonstruktohen edhe fasadat, kryesisht pallatet e vjetra, duke bërë edhe izolimin e tyre, gjë që do të sjellë kursim energjie në shtëpitë e qytetarëve.