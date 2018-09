Tiranë: Ja Qendra estetike ku ushtrohej prostitucion, masazh dhe seks

Policia e Tiranës ka zbuluar 4 qendra estetike të kthyera në ambiente ku ushtrohej prostitucion, duke vënë në pranga 3 prej administratorëve dhe një tjetër është shpallur në kërkim. Ndërsa për 7 vajza që ishin “kamufluar” si të punësuara si masazhatore në këto qendra, por ushtronin prostitucion, ka filluar procedim penal. Burime nga Policia thanë se janë dashur 7 muaj hetime për të dokumentuar veprimtarinë e jashtëligjshme që kryhej në disa zona të kryeqytetit, raporton Panorama.

Ambientet e qendrave të masazhit qe administronin, ata i vendosnin në dispozicion për të ushtruar prostitucion vajzat e punësuara në to. Gjithashtu janë proceduar në gjendje të lirë 7 punonjëse në këto qendra, për ushtrim prostitucioni. Policia tha se kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale DVR, kamera vëzhguese, aparate celulare dhe 4 ambiente ku ushtrohej ky aktivitet.







Ky nuk është rasti i parë që Policia zbulon qendra estetike, të cilat përdoren nga pronarët për ushtrim prostitucioni. Rreth një muaj më parë, Gjykata e Tiranës dënoi me 4 vjet e 8 muaj burgim pronaren e një qendre estetike në Tiranë, e arrestuar vitin e kaluar për shfrytëzim prostitucioni. Megjithatë, ajo nuk qëndroi në qeli, pasi Gjykata e konvertoi dënimin me shërbim prove për 5 vjet. Në vendimin e gjykatës shpjegohej mënyra se si rekrutoheshin vajzat që ofronin shërbime erotike, si dhe zbardheshin disa nga mesazhet që shkëmbente tutorja me klientët.

Sipas vendimit të gjykatës, klientët e kësaj qendre, kundrejt pagesave që varionin nga 3 mijë lekë të rinj deri në 50 euro, merrnin në këmbim masazhet erotike, por edhe kryenin marrëdhënie seksuale. Sipas vendimit të Gjykatës së Tiranës, pronarja e qendrës kishte punësuar 5 vajza si masazhatore, disa prej të cilave ofronin shërbimet që janë konsideruar prostitucion. Referuar dëshmive të tyre, në takimin e parë ajo i informonte se në qendër kishte masazhe relaksi, terapi dhe shërbime erotike, raporton Panorama.

Gjatë hetimit të këtij aktiviteti prostitucioni të goditur në shkurt të vitit 2017, janë administruar edhe tekstet e disa sms-ve të mbërritura në telefonin e Enkeleda I. nga klientë të ndryshëm. “Kemi sot që të vij?”, “Kemi ndonjë gocë të re sot shefe”, ishin dy prej tyre të zbardhur në dosje. Në të njëjtën çështje u shpallën fajtore për akuzën e “prostitucionit” dhe u gjobitën me nga 100 mijë lekë një nga vajzat masazhatore dhe një klient i kapur në flagrancë nga Policia në momentin e ndërhyrjes.

Një nga qendrat estetike të kthyera në bazë ku ushtrohej prostitucion në Tiranë ndodhet te Rruga e Dibrës. Qendra tashmë e bllokuar me shirit Policie, “Lefteri Beauty Center”, administrohej nga një prej vajzave të arrestuara, shtetasja me iniciale L.Q. Në derën e jashtme të këtij ambienti shënohen disa shërbime kryesisht për femra që ofrohen aty. Megjithatë, klientët që paguanin për masazhe ekstra ishin meshkuj.

Nga kërkimet në rrjetet sociale rezultojnë dy adresa të hapura nga njëra prej tri administratoreve të arrestuara dje nga Policia, e cila ka në pronësi njërën prej qendrave estetike të kthyera në baza prostitucioni. Në postimet e saj shfaqen vajza të reja me veshje provokuese, ndërsa reklamohet pjesa e masazheve relaksuese. Të gjithë klientët e interesuar për masazhe duhet të paguajnë 3 mijë lekë për 60 minuta.