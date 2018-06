Tifozja seksbombë motivon futbollistët e ekipit të zemrës: Do të zhvishem pas çdo goli…

Nisu Cauti është një tifoze shumë e njohur në Peru për shkak të mënyrës sesi i feston golat e kombëtares.

Sa herë që Peruja do të shënojë bukuroshja thotë se do të festojë duke hequr bluzen.

Në ndeshjen e parë të “Rusi 2018” Peruja u mund nga Danimarka 0-1 dhe Cauti kërkon t’i motivojë futbollistët që aventura e tyre të mos mbyllet në fazën e grupeve.

Dy ndeshjet e ardhshme të Perusë janë kundër Francës të enjten dhe Australisë të martën.