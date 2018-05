Wanda Nara konfirmon se Mauro Icardi nuk do të largohet nga Interi.

Bashkëshortja dhe njëkohësisht menaxherja e kapitenit zikaltër, përmes një statusi në Twitter ka bërë që të reagojë një tifoz i Interit.







“Nëse Icardi do të largohet, unë do vras veten. Do më kesh në ndërgjegje”, shkruan tifozi i Interit në statusin e Wandas.

Por, kjo e fundit i përgjigjet: “Qetësohu. Do qëndrojë!”.

Një konfirmim publik nga Wanda, që zbulon se Icardi do të qëndrojë sezonin e ardhshëm tek Interi.