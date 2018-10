Pas vendimit të Qeverisë për të themeluar shkollën e drejtorëve, sot Fondi Shqiptaro-Amerikan ka nënshkruar kontratën me institucionet shqiptare për të jetësuar këtë projekt.

Me një fond më shumë se 2.6 milionë dollarë, shkolla e drejtorëve do të nis shumë shpejt punën e saj për të vijuar më tej dhe me zbatimin real.







Në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës ishte i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama, i cili deklaroi se baza e dijes është shkolla dhe se 5 vite më parë sistemi ishte i korruptuar dhe i kalbur dhe u transformua nga kjo qeveri.

“Mësimdhënia është profesioni që krijon çdo profesion tjetër. Vendet nuk dallohen nga njeri-tjetri në shkallën e zhvillimit. E bëj shpesh krahasimin mes Shqipërisë dhe Izraelit. Izraeli nuk ka ujë, Shqipëria është vendi i dytë më i pasur në rajon për burime. Mirëpo Izraeli ka sistemin me ekselent të vaditjes. Mirëpo Shqipëria ujin e pati për vite me radhë problemin më të madh. Dhe përgjigjja qëndron tek dija. Baza e dijes është shkolla. Pavarësisht të gjitha atyre që mund të thuhen sot. Duan s’duan ata që nuk duan të shohin. Transformimi në sistemin tonë arsimor ka nisur nga rrënjët dhe po shtrihet në të gjithë hapësirën e funksionimit të këtij sistemi”, tha Rama.