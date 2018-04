The Sun: “Nostradamusi i Ballkanit” ka një parashikim të frikshëm për atë që do të ndodhë

Frika e Luftës së 3 Botërore ka nxitur një interes për të riparë profetizimat e Baba Vanga dhe parashikimet e saj rreth një konflikti tjetër global.

E njohur si “Nostradamusi i Ballkanit”, Vangeliya Pandeva Dimitrova, e lindur në vitin 1911, thuhet se ka pasur aftësi paranormale dhe aftësi për të parë në të ardhmen dhe për të bërë parashikime.





Ndjekësit e gruas së verbër, që vdiq në vitin 1996, besojnë se ajo parashikoi saktë një numër ngjarjesh kyçe në historinë botërore, duke përfshirë, Brexit dhe ngritjen e ISIS.

Besimtarët thonë se ajo gjithashtu bëri disa parashikime të frikshme për rezultatin e Luftës së Parë Botërore, e cila nuk shkoi mirë për Perëndimin.

Pak para se të vdiste ajo thuhet se tha: “Çdo gjë do të shkrihet si akulli, megjithatë, lavdia e Vladimirit, lavdia e Rusisë, janë të vetmet gjëra që do të mbeten. Rusia jo vetëm që do të mbijetojë, por do të dominojë botën”.

Fjalët e saj të supozuara kanë bërë jehonë gjatë kohës kur frika për një konflikt mbarëbotëror midis Lindjes dhe Perëndimit po rritet për shkak të situatës në Siri.

Tensionet janë përshkallëzuar me shpejtësi në ditët e fundit, fillimisht të shkaktuar nga sulmi kimik nga regjimi i Asadit në qytetin sirian të Doumës, i cili vrau të paktën 70 vetë.

Mbështetësit e saj tregojnë për një numër parashikimesh që thuhet se e kanë bërë që të duket e vërtetë, siç është shpërbërja e Bashkimit Sovjetik, sulmet e 9 shtatorit dhe fatkeqësia e Çernobilit.

Por ajo gjithashtu bëri një numër parashikimesh të rreme, siç ishte thënë duke thënë se finalja e Kupës së Botës në vitin 1994 do të luhej mes dy ekipeve duke filluar me germën B – ajo u luajt midis Brazilit dhe Italisë.

Ajo gjithashtu parashikoi se Lufta e 3 Botërore do të shpërthejë në nëntor 2010.

Vendasit nga fshati i saj duket se ishin në dyshime për aftësitë e saj. Një grua vendase nga Petriç tha për The Times në vitin 1995: “Njerëzit lokal nuk e besojnë. Ajo vetëm ju shikon, ju pyet se çfarë është e gabuar dhe pastaj përsërit frazat që ajo ka memorizuar. Shumë gjëra që i bën për para. Dhe mënyra se si flet është vulgare. Ajo përdor fjalë që asnjë grua nuk duhet ta përdorë, sidomos nuk është një person i perëndishëm “.

Para vdekjes së saj ajo parashikoi gjithashtu se do të kishte një “luftë të madhe muslimane”, e cila kohët e fundit ka qenë e lidhur me kërcënimin e shkallëzuar nga Shteti Islamik. .Në mënyrë të shfrenuar, Baba profetizoi një pushtim të vitit 2016 nga Evropa nga ekstremistët myslimanë, një konflikt që ajo parashikoi se do të fillonte me Pranverën Arabe në vitin 2010. Ajo më pas paralajmëroi për një përballje në Siri ku “muslimanët do të përdorin luftë kimike kundër evropianëve”.

The Sun