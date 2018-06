Thaçi nga Brukseli: Do arrijmë marrëveshje finale me Serbinë

Presidenti i Republikës se Kosoves, Hashim Thaçi e ka hequr fjalën kompromis kur ka folur për raundin e parë të dialogut për marrëveshjen përfundimtare të dialogut Kosovë-Serbi.

Ai ka thënë se në takimet e radhës do të ketë edhe më shumë përfshirje të faktorëve tjerë dhe ka paralajmëruar se po përgatitet për Marrëveshjen Finale me Serbinë.







“Ky është takimi fillestar. Takimi i parë për fazën finale. DO të jetë një bazament për dianmiken e mëtutjshme. Mendoj se Kosova ka edhe vendosmëri, edhe përgjegjësinë për këtë proces. Ky është proces që u takon të gjithëve”, ka thënë Thaci.

“Do të jemi të bashkuar në fazat e ardhshme. Do të mund të arrijmë një marrëveshje përfundimtare”, ka thënë Thaçi.

“Pa normalizim të raporteve tona askush nuk do ta mirëpret as Kosova dhe as Serbinë. Kosova nuk ka arsye për të bërë lëshime”, ka shtuar ai.

“Konflikti i ngrirë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i ka stagnuar. Është rrezik për konflikte të reja”, ka shtuar Thaci për DW.