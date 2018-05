Thaçi flet për ‘EurActiv’: Spanjën e kemi mike, Kosova nuk është si Katalonja

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi në një intervistë për ‘EurActiv’ ka folur për Samitin e BE-së dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor që është mbajtur në Sofje të Bullgarisë, transmeton “Zëri.info”.







“Natyrisht, në asnjë rrethanë askush nuk mund të ngrehë paralele në mes të Spanjës dhe nesh, sepse Kosova nuk është Kataloni”, ka theksuar Thaçi.

Sipas tij, Kosova ka ndjenja miqësore ndaj Spanjës, duke respektuar traditat demokratike të shtetit spanjoll, si dhe integritetin e saj territorial.

“Ne e kuptojmë ndjeshmërinë e kësaj çështjeje në Spanjë dhe do të vazhdojmë të mbesim vende mike. Më herët apo më vonë, ne të gjithë do të jemi vende anëtare të BE-së”, ka vlerësuar udhëheqësi Kosovar.

EurActriv shkruan se si kusht për anëtarësimin e Serbisë në BE, ndoshta në vitin 2025, Serbia dhe Kosova duhet të rregullojnë shumicën e çështjeve të pazgjidhura.

Shumë vëzhgues sipas këtij mediumi me seli në Bruksel e kanë vënë re paradoksin se, për ndryshim nga Spanja, Serbia nuk ka problem të ulet në të njëjtën tavolinë me Kosovën, ose të shtrëngojë duart me liderët kosovarë.