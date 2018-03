Tensioni i Rames në konferencë, Berisha: Të pret e zeza po nuk hoqe taksën..

TIRANE– Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar përmes një postimi në Facebook, pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama për protestën që u zhvillua sot kundër tarifës në ‘Rrugën e Kombit’.

Kryeministri u shfaq i tensionuar në konferencë, ndërsa tha se ajo rrugë i ka kushtuar vendit 1.2 miliardë euro. Por ish kryeministri Sali Berisha i ka bërë thirrje Ramës që të heqë taksën se ndryshe sipas tij e pret e zeza.





Statusi i plotë:

Dy fjale per llum-kazanin!

“Rruga e Kombit”, qe ti e quaje dikur “Rruga e Asgjekundit” o llum-kazani, vertet ka kushtuar 1.2 miliarde euro por per te ngjallur urrejtje kombetare ti u fshehe shqiptareve se ajo rruge i ka sjelle Shqiperise mbi 300 milione euro ne vit te ardhura, pra deri sot mbi 2.5 miliarde euro, nga te cilat 90% Shqiperise bregdetare dhe Tiranes!

Prandaj o llum-kazan leri turfullimet e kercenimet e tua frymendara e plote urrejtje, me kod penal e narkopolice, dhe hiqe menjehere taksen tende plaçke ne “Rrugen e Kombit” se e zeza te pret ty dhe kliken tende!

Revolta qytetare do fitoje! sb.