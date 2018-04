Tensionet në Ballkan, pas blindave Shqipëria fillon stërvitjet masive me helikopterë

Pas lëvizjes së blindave, në Bazën Ajrore Farkë u zhvilluan fluturimet stërvitore me helikopterë natën.

Me anë të këtyre fluturimeve synohet të arrihet me tej trajnimi i ekuipazheve ajrore, ruajtja e aftësive dhe rritja e nivelit operacional të tyre, për realizimin me sukses të misioneve.





Risi për këtë fluturim ishte dhe aktivizimi i pilotëve të rinj të cilët kanë kryer programin “Type Rating”, në helikopterët AS532AL dhe EC135.