Tensione në intervistën e Ramës në Opinion. Fevziu: Të kanë çuar 60 letra për këtë çështje

Ka nisur me tone të qeta intervista e Kryeministrit Rama në Opinion, por shpejt biseda është tensionuar. Kryeministri ka pranuar përgjegjësinë lidhur me tarifën e vendosur në Rrugën e Kombit, por është shprehur ndër të tjera se kjo ka ndodhur edhe për mospasje të dijenisë lidhur me problematikën, duke qenë se kjo është një përvojë e re për Shqipërinë.

Gazetari Fevziu e ka kundërshtuar këtë përgjigje, duke u shprehur se Rama ka marr shumë letra nga përfaqësuesit e biznesit, të cilët prej vitit 2016 në fakt i kanë shkruar për të kërkuar bisedime lidhur me këtë çështje.





Ndiqni videon me poshte: