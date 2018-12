Tension në Kuvend: Deputeti tenton të qëllojë Ramën, Ruçi e përjashton

Pas disa muajsh opozita rikthehet në parlament. Ka nisur seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë, ndërkohë që brenda sallës kanë hyrë edhe disa prej deputetëve të opozitës, të cilët kanë munguar prej rreth se 6 muajsh.

Kryetari i PD-së Lulzim Basha ka mbërritur në Kuvend i shoqëruar nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe deputetë të tjerë të opozitës.







Por seanca ka nisur me tensione. Kryeministri Edi Rama ka marrë fjalën, por tha se nuk do flasë 40 minuta pasi minutat do ia lërë kreut të opozitës. Sapo ka nisur të flasë, drejt tij është nisur deputeti demokrat, Endri Hasa për të qëlluar Ramën.

Seanca u ndërpre dhe kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi e përjashtoi Endri Hasën nga seanca. Raportohet se deputeti i PD, Endri Hasa tentoi që ta qëllonte Ramën me vezë dhe topa boje. Në këtë moment ndërhyri Garda e Republikës.

Ndërkohë që jashtë parlamentit po mbahet një protestë. Përveç studentëve, edhe Partia Demokratike ka thirrur qytetarët në protestë, duke përfshirë dhe banorët e Unazës së Re.