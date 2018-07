Teatri/ Aktori Neritan Liçaj: Zoti i dërgoi një mesazh Ramës ditën e lindjes

Aktori Neritan Liçaj i pozicionuar kundër projektit për teatrin e ri u bëri thirrje deputetëve dhe Ramës që nesër të mos votojnë projektligjin, ndërsa referuar tërmetit që lëkundi vendin, tha se ishte një mesazh për Ramën në ditën e lindjes së tij. Ai tha se tërmeti ishte një shenjë nga Zoti për të treguar që godina e Teatrit është e fortë.

“Ai atje lart dërgoi një mesazh në ditën e lindjes së Ramës. I uroj jetë të gjatë se jemi qenie njerëzore. Por dua të them se kjo ‘nëna e plakur’, na doli më e fortë se ato ‘nuset e reja’, si parlamenti apo ministritë që morën krisje. Zoti kryeministër ka gjëra që nuk mund ti prekë etja për para. Është hedhur shumë baltë mbi ne këto kohë, por ne nuk shitemi dhe nuk blihemi, ne i falemi skenës, ekranit dhe kjo është ajo që na bashkon. U kërkoj deputetëve që nesër të mos votojnë një ligj anti-kombëtar. Unë jam rrogtar, tani do iki se kam prova, do iki të bëj atë që di të bëj më mirë”, deklaroi Neritan Liçaj.