Të punësuarit e LSI harrojnë Kryemadhin, kërkojnë “shpëtim” nga Berisha

Militantet e LSI ankohen te ish kryeministri Sali Berisha se po hiqen nga puna nga ana e socialisteve.

Nje fakt aspak i pershtatshem per kryetaren e LSI Monika Kryemadhi, e cila me sa duket e ka humbur besimin e bazes se partise.







Kete e ka bere te ditur vete ish kryeministri Berisha, i cili ka postuar dhe ankesen ne rrjetion social.

Ku një qytetare denoncon te ish kyeministri Sali Berisha, spastrimet masive që sipas saj po ndodhin në Drejtorine e Pergjithshme te Hekurudhave, për shkak të orientimit politik.

Sipas denoncueses, që thotë se është vajza e një personi të shkarruar nga puna, rreth 100 punonjës që janë punësuar në tre vitet e fundit, janë shkarkuar nga administratori në bashkëpunum me Sindikatën e Hekurudhave.

Denoncimi i plotë:

Spastrime masive te armiqve te LSI nga Hekurudha!

“I nderuar z, Berisha!

Une qe po ju shkruaj jam vajza e nje qytetari nga Durresi. Dua te denoncoj nje skandal dhe nje diskriminim qe u behet punonjesve si dhe babait tim qe punon ne Drejtorine e Pergjithshme te Hekurudhave, duke i larguar nga puna pa asnje shkak dhe motiv duke u justifikuar se hekurrudha eshte ne krize finaciare te shkurtohen nje numer punonjesish rreth 100 prej tyre, te cilet jane punesuar 3 vjecarin e fundit, pra qe do te thot ata qe kan filluar kur nuk e kan patru Rilindasit por LSI Drejtorine e Hekurudhes…

Z, Berisha sebashku me rilindjen eshte e perlyar edhe Sindikata e Hekurudhes. Po te bej me dije sepse kjo sindikate ne marveshje me Administratorin e Hekurudhes u mbajne punonjesve nga paga e tyre 200 L te vjtera ne muaj duke fallsifikuar firmat dhe deklaratat e punojesve qe te mbahet ai kuotizacion nga paga kur pjesa me e madhe e tyre nuk jane dakord dhe nje pjese tjeter nuk e dine qe ai kuatizacion mbahet ne page…

Sindikata e hekurudhes eshte nje organizate vullnetare e krijuar per mbrojtur interesat dhe te drejtat e punonjesve te cileve ne menyre flagrante po i vjedh pa dijeni te tyre, si dhe arrin e ben marveshje ne emrin e punonjesve duke i larguar nga puna! Me thoni ju cfare sindikate eshte kjo??

Z, Berisha ne ate institucion po vidhet hapur por frika eshte evidente per te rezikuar vendin e punes. Sindikata e Hekurudhes pervec se ka fallsifikuar firmen e punonjesve per te vjedh leket nga pordorot financiare ka bere dhe nje Marveshje Mirkuptimi qe eshte plotesisht dakord me administratorin qe keto 100 punonjes te largohen nga detyra… Kjo sindikate pervecse eshte nje organizate hajdute por po luan politikat e rilindjes qe te perfitoj sa me shume ne kurriz te hallexhijve te qe punojne aty.

Sindikata e Pavarur e Hekurudhave eshte perfshire edhe ne grupin e punes ne ristrukturimin e organikes se re duke propozuar se ke te heq e ke te mbaj ne pune! Ku ndodh kjo?! vec se ne Shqiperi! Te lutem z, Berisha publikoje kete Denincim dhe beji thirrje Prokurorise te hetoj per vjedhjen qe u behet punonjesve te hekurudhes nga Sindikata e Pavarur qe e drejton nje pensioniste qe ka 10 vite qe ka dal ne pension e qe bashkepunon me Administratorin e Shoqerise.

Dhe mbetem me shprese se do te behesh pjese e shqetesimit tone duke bere publike kete denoncim.