“Të premtoj që nuk do të të lë asnjëherë vetëm”. Fjalët prekëse të djalit të adoptuar

Mbrëmjen e sotme programi “Dua të të bëj të lumtur” u hap me një histori të jashtëzakonshme, plot dhimbje dhe emocion. Protagonisti kryesor i kësaj historie i shkroi redaksisë së programit për të falenderuar nënën birësuese dhe për të mundësuar për herë të parë një takim me nënën biologjike. Në pjesën e parë të programit, Blerimi dhe Sabahetja (nëna e tij birësuese) na vërtetuan edhe një herë se prind nuk është ai që të lind, por ai që të rrit.

Blerimi ishte fëmija i birësuar i Selaminit dhe Sabahetes, pasi çifti nuk kishin mundur të kishin një fëmijë. Frika se mos ai largohej dhe i linte vetëm për të gjetur prindërit biologjik e kishte ndaluar çiftin që t’i tregonin të vërtetën.







Blerimi i ishte drejtuar programit “Dua të të bëj të lumtur” për të falenderuar mamanë e tij dhe për t’i premtuar që edhe pse babai kishte ndërruar jetë ai do të qëndronte përherë me të.

Blerimi me lot në sy dhe tepër i emocionuar iu drejtua nënës së tij me këto fjalë: “Nëna ime e shtrenjtë, u bënë dy muaj që babai ka ndërruar jetë, por doja që sadopak të të bëja të lumtur. Çdo gjë që keni bërë për mua e keni bërë nga zemra dhe jo nga mëshira. Babai me të vërtetë ndërroi jetë, por shtëpia jonë është plot. Unë të premtoj me gjithë zemër që atë dhimbje që ke do të të bëj ta harrosh dhe të premtoj që do të të qëndroj gjithmonë afër siç më ke qëndruar ti mua.“

Gjatë leximit të letrës së shkruar nga Blerimi, Sabahetja ishte tepër e emocionuar dhe nuk mundi t’i përmbante lotët.

Por Blerimi përveç falenderimit që i bëri Sabahetes, kishte kërkuar nga programi “Dua të të bëj të lumtur” edhe që të gjenin mamanë e tij biologjike. Programi e kishte gjetur dhe e kishte ftuar atë në studio.