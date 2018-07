Të pathënat për emigrantët, Rama: Kemi pasur oferta për gardhe dhuratë, por jemi një popull…

Vojisllav Dragovic, shef i departamentit për mbikëqyrje të kufirit shtetëror në Malin të Zi, tha pak kohë më parë se gardhi me tela është një mundësi reale me Shqipërinë, në rast se do të ketë një fluks më të madh refugjatësh.







Kur u pyet për këtë cështje, kryeministri i Malit të Zi e mohoi, ndërsa kryeministri Edi Rama u ndal pak më gjatë tek kjo çështje

“Edhe ne kemi patur oferta për të marrë gardhe dhuratë, por ne jemi një popull emigrantësh…, jemi një popull që ka një histori krenare të shpëtimit të hebrenjve…. Sot në Shqipëri strehohen afro tre mijë refugjatë iranianë dhe të mos harrojmë asnjëherë se në këtë vend të vogël janë strehuar mbi 500 mijë refugjatë lufte që u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të spastrimit etnik të Milloesheviçit.

Nuk jemi vendi për gardhe dhe për shfaqje refuzuese ndaj atyre që janë në nevojë ekstreme dhe që ikin nga zona ku kërcënohen për jetën e tyre”, tha Rama.

Më tëj ai shtoi: “Jemi gati të marrim përsipër barrën tonë të përgjegjësisë, në kuadër të një projekti evropian, aq sa mundemi dhe aq sa na takon. Nuk mund të jemi as vende gardhesh por as edhe heronj shpëtimtarë të vendeve të pasura. Kemi patur 15 fishin e fluksit që kemi patur më parë. Jemi në kontakt me partnerët për të mos u përballur me një fluks të papritur nga kufiri i gjelbërt me Greqinë. Greqia dhe Italia u lanë vetëm nga të pasurit e Europës në këtë proces”.

Ai sqaroi përfundimisht se, “ nuk do të pranojmë kurre kampe për të sjellë emigrantë që refuzohen nga vendet e BE-së”