Nga Ylli Pata

Ka rreth 48 orë që opinioni publik po gëlon në një debat të madh nëse rrëfimi i Xhisela Malokut ishte i vërtetë apo ajo ka gënjyer. Nëse vajza nga fshati Zezë, ish- e dashura e djalit të deputetit socialist Rrahman Rraja, sot i arrestuar, është trajtuar keq në media, duke kaluar kufijtë profesionalë?

“Top Channel” kërkoi të intervistojë Xhisela Malokun, e cila u bë personazh, pasi denoncoi të birin e deputetit për dhunë ndaj saj. U krye një intervistë e parë, e cila më shumë se intervistë, ishte një deklaratë e Xhiselës e përgatitur me shkrim, por që nuk i përgjigjej të gjitha pikëpyetjeve që kanë dalë që pas 21 korrikut kur plasi skandali. Intervista ishte parashikuar që të përdorej në programin “Open” te gazetares Eni Vasili e cila vendosi që ajo intervistë të përsëritej pasi nuk plotësonte standartet profesionale dhe shkoi ta realizojë vetë. U tentua (natyrisht sa mundësi e vullnet kishte e intervistuara) që intervista të ishte shteruese, pyetjet të bëheshin të gjitha dhe më pas ajo përfundoi ashtu siç shqiptarët me shumicë e kanë ndjekur këtë të hënë.

Gjatë pasdites të së hënës, ka pasur një telefonatë të Xhisela Malokut për të mos e transmetuar intervistën, por që kjo është bërë pas lobimit dhe përpjekjes nga disa qarqe politike dhe mediatike, për ta çuar gati gati “dhunshëm” vajzën, në një emision tjetër televiziv. Gazetarja Eni Vasili, e cila intervistoi protagonisten si dhe redaksia e “OPEN” pasi i kërkoi vajzës që të vijë në studio dhe ajo nuk pranoi, vendosi që intervistën ta transmetojë ashtu të plotë, vetëm që t’i shërbejë të vërtetës mbi ngjarjen, duke respektuar natyrisht çdo opinion apo edhe këndvështrim që ajo mund të sillte.

Është fakt që Xhisela Maloku, si te Report TV-ja, por edhe Opinion këtë të hënë, është dërguar nga një person që punon në media, por që ka lidhje dyfishe me qarqe politike dhe të nëntokës kriminale. Ndryshe nga intervista me Eni Vasilin, e cila u negocua, u menaxhua dhe u zhvillua në mënyrë klasike gazetareske, pa asnjë ndërmjetës dhe pa asnjë lloj presioni ndaj vajzës. Pyetja e madhe që lind është: Përse Xhisela tha që intervista në “Open” ishte e manipuluar? Si mund ta dinte kur nuk e kishte parë sepse ishte në një program tjetër? Pse derguesit e saj në transmetimin live paralelisht me “Open” e porositën ta thoshte këtë? Çfarë donin të fshihnin nga ai transmetim dhe për cilat arsye? Ajo ishte një intervistë që nuk mund të manipulohej, pasi fjalët ishin thënë dhe nuk mund të ndryshoheshin aq kollaj sa deponimet në komisariatet e ndryshme!

Megjithatë çështja në thelb nuk ndryshoi në të dy intervistat e Xhiselës; ajo realisht mohon dhunën ndaj saj, por në intervistën e dytë në një emision tjetër, jo në Top Channel, i mëshonte më shumë gabimit të saj, ndërsa në intervistën e dhënë për Eni Vasilin, Xhisela Maloku deklaroi me fjalë, por edhe me gjuhën e trupit se ndjehej e dërrmuar, e shkatërruar, por edhe e fyer nga dhuna e paragjykimi. Kjo është e vërteta edhe pse nga ca njerëz dritëshkurtër e komentuan si kalim caku. Në këtë rast më e rëndësishme, madje edhe për vajzën nga fshati Zezë, ishte të dihej e vërteta rreth saj. Dhe gazetaria e vërtetë, profesionale, e pakapur, ka për detyrë që të punojë fort që ajo të mos tjetërsohet.