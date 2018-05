Të humbni 4 kg për 10 ditë

Humbja e peshës varet nga disa faktorë mes të cilëve, mosha, aktiviteti metabolizmit dhe stili i jetës. Por shumë prej nesh kërkojnë të kenë një trup të bukur e të shëndetshëm në një kohë të shkurtër.

Por sot do të flasim për një sërë menush dhe këshillash që mund t’ju ndihmojnë të bini 4 kg për 10 ditë. Bëhet fjalë për një dietë të ekulibruar dhe që nuk rrezikon shëndetin. Si thoni? Do e provoni? Mbani shënim!







Si fillim këto janë pijet e ndaluara

Pijet alkoolike

Pijet me sheqer, apo dhe pak sheqer

Pijet e gazuara

Pije në formë pluhuri

Sheqer i rafinuar

Salçiçet

Miell i rafinuar

Të rekomanduara

Uji dhe çajrat bimorë

Uji i vakët me limon

Këto janë mundësitë e zgjedhjes për këtë dietë 10 ditore

Mëngjes

Opsioni 1: Një tas kos i skremuar, ose një sanduiç me proshutë dhe djathë pa yndyrë dhe një mollë

Opsioni 2: Një tas me qumësht vegjetal, katër biskota integrale dhe djathë i skremuar, një portokall.

Opsioni 3: Një filxhan çaj bimor, dy feta toste me bukë integrale, djathë i skremuar dhe një mollë.

Opsioni 4: Një gotë me lën portokalli të saposhtrydhur, një fetë me bukë integrale me proshutë dhe një frut sipas dëshirës.

Dreka

Opsioni 1: Gjysmë pjate sallatë lakër e bardhë apo e kuqe, me vaj ulliri, një racion i vogël peshk ton dhe dy vezë të ziera

Opsioni 2: një tas me sallatë frutash të ndryshme, një racion gjoks pule e pjekur.

Opsioni 3: Një racion kunguj të zier me salcë domatesh natyrale, copa djathi dhe erëza.

Opsioni 4: Një racion prej 150 gram peshk i pjekur në skarë dhe sallatë e përzier me domate, marule dhe qepë.

Mesvaktet për mëngjes e pasdite

Opsioni 1: Një tas kos i skremuar me fara chia

Opsioni 2: Një copë tortë pandispanjë dhe një çaj bimor.

Opsioni 3: Një racion sallatë frutash dhe një gotë qumësht i skremuar ose vegjetal.

Opsioni 4 Një gotë qumësht i skremuar ose vegjetal dhe një fetë bukë integrale me reçel pa sheqer.

Darka

Opsioni 1: Një racion gjoks pule i pjekur në skarë, 4 veta kungull i zier dhe gjysmë domate

Opsioni 2: Një racion i vogël i mishit të kuq dhe një sallatë mikse.

Opsioni 3: Një omëletë me kërpudha të skuqura dhe qepë.

Opsioni 4: Gjoks pule në kuba dhe një racion i vogël me oriz integral

Opsioni 5: Një tas me supë pule ose perimesh