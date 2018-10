I pushtetshëm, me para, shoqërohet gjithandej me truproja dhe lëviz me armë…ky është pak a shumë panorama që i është bërë ditët e fundit 36-vjeçarit Ervis Martinaj.

Ditën e sotme publikuam një artikull ku bëhej fjalë për personazhin e parë publik që mbështeste Ervis Martinajn dhe ai ishte reperi Stresi (Arkimed Lushaj).







Nuk është më e nevojshme t’i bëjmë një profil se kush është Vis Martinaj, pasi mendojmë se ai njihet tashmë nga të gjithë lexuesit, vlen të ceket se ai paska edhe mbështetjjen e një tjetër reperi të fuqishëm në vend.

Në redaksinë e “JOQ.al” ka mbërritur një video, e realizuar që në dimrin e shkuar në një prej klubeve të natës në vend, ku reperi Noizy (Rigels Rajku), bën një përshëndetje speciale për Ervis Martinaj.

Në video Noizy dëgjohet teksa thotë:

Një përshëndetje speciale për Vis Martinaj dhe shokët e vet!”

Dikush mund të pyesë dhe të mendojë se çfarë interesi ka lexuesi të dijë se kush e njeh apo kush jo Vis Martinajn. E drejtë deri diku, ama 36-vjeçari nga Burreli nuk është një emër e as personazh i zakonshëm, për shkak të historisë dhe ngjarjeve që mbart mbi shpatulla, e kjo bazuar në lajmet e mëparshme ka ngjallur shumë interes tek qytetarët.

Në lajmet e fundit që në qendër kanë Ervis Martinajn, interesi ka qenë shumë i lartë për t’i lexuar.

Por, përveç kësaj, vlen të theksohet se reperat si Noizy ashtu edhe Stresi janë personazhe publikë dhe ndiqen nga qindra të rinj në rrjetet sociale dhe njohja e tyre me Martinajn bëhet e ditur në një moment kur vëmendja ndaj këtij të fundit është në kulmin e saj.

Deri dje askush nuk e dinte që reperat kundërshtarë të betuar të njëri-tjetrit, i bashkoka miqësia me Vis Martinajn./JOQ.al/