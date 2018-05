Tallja e tifozëve të Mançester Junatid-it nuk njeh limite, shihni çmendurinë që bëjnë

Karius ka bërë një gabim që do të mbahet mend gjatë nga të gjithë. Ai madje ka marrë edhe kërcënime me jetë për këtë. Merkato e Liverpulit do të nisë shumë shpejt dhe duket se ata do të gjejnë një portier të ri.

Karius do të mbahet mend gjatë edhe nga një fans i Mançester Junatid, rivalit të përjetshëm të Liverpul. Ai ka bërë një tatuazh duke shkruajtur, “Kariues është një legjendë”, dhe ky tatuazh shoqërohej me datën e finales, 20.5.2018. Një veprim ndez akoma më shumë gjakrat mes tifozerive, por edhe rëndon peshën e fajit të portierit gjerman.