Talenti shqiptar i Fiorentinës: Firmosa kontratë profesioniste, më kërkoi Italia

Në një intervistë për "VIP Sport", Lakti ka zbuluar të ardhmen e tij, ndërkohë që tregon se ka pasur edhe një ftesë nga kombëtarja italiane e të rinjve. Sa i përket Fiorentinës, ai shprehet se gjithçka i dedikohet ish-kapitenit Davide Astori.







Finalja e dytë radhazi e humbur ndaj Interit. Çfarë nuk shkoi në këto ndeshje?

Më vjen shumë keq për humbjen e dytë të humbur, por ne jemi të vetëdijshëm se kemi dhënë gjithçka në fushë. Unë jam shumë i lumtur me rrugën që kemi bërë si ekip, por edhe personalisht, sepse këtë vit, pavarësisht se jam i datëlindjes 2000, kam luajtur 40 ndeshje dhe kam shënuar 3 gola këtë sezon.

Ku do të jetë e ardhmja juaj? Do vazhdoni me Fiorentinën apo mendon largimin?

Edhe vitin tjetër mendoj se do të qëndroj në Firence me Fiorentinën duke qenë se është një klub i madh që beson te të rinjtë dhe po më ndihmon shumë në fushën e futbollit por edhe jashtë saj. Më pak se një vit më parë kam nënshkruar kontratën time të parë profesionale me ta dhe shpresoj që një ditë të filloj me ekipin e parë.

Ende nuk jeni promovuar si lojtar i ekipit të parë. A ka pasur kontakte me drejtuesit ose trajnerin Pioli?

Një nga ëndrrat e mia është që të jem pjesë e ekipit të parë. Si Primavera, ashtu edhe skuadra e parë janë shume të përafërta dhe tekniku Pioli na ndjek kudo dhe shpresoj se i kam bërë përshtypje për mirë.

Davide Astori ishte një figurë e rëndësishme te Fiorentina. Sa është ndierë vdekja e tij te Primavera?

Davide Astori ishte një figurë shumë e rëndësishme për klubin tonë, ai ishte një lojtar i mirë, por mbi të gjitha një person i madh. Vdekja e tij na ka mërzitur të gjithëve por na ka bërë më të fortë dhe më të bashkuar. Të gjitha që kemi bërë, i janë dedikuar para së gjithash atij.

Në ndeshjet e fundit të Kombëtares U19, ju nuk ishit në listë. Si qëndron e vërteta për këtë mungesë?

Në ndeshjet e fundit të U19 unë nuk isha në listë, sepse Fiorentina kishte kërkuar për të qëndruar me ta, pasi kemi pasur angazhime dhe ndeshje shumë të rëndësishme, duke përfshirë Turneun Viarexhio dhe finalen për titullin kampion. Trajneri Bogdani gjithmonë më ka thirrur dhe me të kam bërë edhe një ndeshjen vitin e kaluar. Jam i lumtur që jam pjesë e këtij ekipi kombëtar.

Duke qenë se je rritur në Itali, a keni pasur ndonjëherë ftesë nga “azzurrët”?

Disa vite më parë, kur isha 15 vjeç, u thirra edhe nga ekipi kombëtar italian për një provë, por atëherë nuk e kam pasur shtetësinë italiane.