Takimi Rama-Merkel, ja çfarë deklaroi kancelarja për hapjen e negociatave

Kryeministri Edi Rama është takuar pasditen e sotme me kancelaren gjermane Angela Merkel, në vizitën e tij zyrtare në Berlin. Rama dhe Merkel dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Merkel është shprehur se Shqipëria ka bërë progres, ndërsa thotë se do të vendoset në ditët në vijim sa i përket negociatave.

“Ekzistojnë disa kushte për fillimin e negociatave të pranimit. Shqipëria ka punuar tashmë shumë për disa gjëra. Në ditët në vijim do të krijojmë opinionin tonë përfundimtar, ndërsa do të diskutojmë edhe me kolegët tanë europianë”, u shpreh Merkel.







Teksa e vlerësoi si tepër të rëndësishëm takimi me kryeministrin Rama, pasi siç tha Merkel i shërben për të mësuar se si e sheh ai zbatimin e kushteve dhe se si mund të vazhdojë ta mbështesim Shqipërinë në reforma, ajo theksoi se Shqipëria ka bërë progres me reformën në drejtësi dhe se tashmë nevojitet një kontroll më i gjerë në polici.

“Më lejoni të them në mënyrë eksplicite se Shqipëria ka nisur projekte të rëndësishme reformash dhe se është bërë përparim. Një prej tyre është vlerësimi i disa qindra gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kjo gjithashtu forcon sistemin ligjor në tërësinë dhe besueshmërinë e tij. Ne e dimë se tani kontrolli duhet të zgjerohet edhe në polici. Unë vetëm mund ta inkurajoj Kryeministrin të vazhdojë në këtë rrugë”, tha Merkel.

Fillimisht kreu i qeverisë u takua me Wolfgang Schäuble, presidentin e Parlamentit gjerman që javët në vijim jep qëndrimin për rekomandimin e Komisionit Europian për hapjen e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë me BE-në.