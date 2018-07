Takimi i përzemërt i Veliajt me aktoren e madhe, Tinka Kurti

Në ceremoninë sotme të përurimit të bustit të ish-Kryetarit të Kuvendit, Pjetër Arbnori, mori pjesë edhe kryebashkiaku, Erion Veliaj.

Por, nje detaj u shpetoi mediave te pranishme, ama jo fotografit Agim Rama: takimi i përzemërt i Veliajt me aktoren e madhe te skenes dhe filmit, Tinka Kurti. Mes te dyve nuk mungoi edhe një përqafim i ngrohtë.







Kohet e fundit, me sa duket, Veliaj dhe aktoret shqiptare po kalojne nje muaj mjalti, pasi ne çdo takim me ta, kryebashkiaku nuk e fsheh entuziazmin per projektin e godines se bukur dhe moderne te Teatrit te Ri Kombetar.