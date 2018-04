Takimi historik, motra e Kim Jong Un shndërrohet në sekretaren e tij

Motra më e vogël e Kim Jong Un mori një vend të shquar në tryezën e negociatave për samitin e parë të Koresë së Veriut në më shumë se një dekadë, duke forcuar rolin e saj publik si konfidencial më të afërt të Kim dhe ndoshta figurën e dytë më të fuqishme në regjimin e tij sundues.

Motra Kim Yo Jong, u shfaq si figura më e dukshme në regjimin Kim pas vëllait të saj kur ajo u bë anëtari i parë i familjes në pushtet të Koresë së Veriut për të udhëtuar në Jug, në fillim të shkurtit për Olimpiadën Dimërore.







Kim Yo ishte në delegacionin e tij dhe duke u bashkuar me të për raundin e parë të bisedimeve me presidentin e Koresë së Jugut, Moon Jae-in. I vetmi zyrtar tjetër i Koresë së Veriut ishte i pranishëm ish shefi i inteligjencës Kim Yong Chol, kuadri i lartë përgjegjës për marrëdhëniet me Jugun.