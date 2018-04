Në 2014 Arjan Çani do të paralajmëronte Saimir Tahirin se do ta pësonte si Qemal Stafa. Me sa duket ky parashikim i Çanit doli katër vite më pas.

I pyetur nga Çani në emisionin “Zonë e Lirë”, nëse mendon se e pësoi si Qemal Stafa, ish-ministri i Brendshëm tha se: “ Qemali i shkretë nuk e paska ditur nga e hëngri. Ti thua nga Enveri, por të bazohemi te dokumentet zyrtare. Unë e di të paktën…”