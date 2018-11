Pasi lajmëroi sot në një konferencë për shtyp se Prokuroria e Katanias ka quajtur të mbyllur çështjen e tij duke nxjerrë se nuk është i implikuar në aktivitete të paligjshme, ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ka folur sërish në Opinion.

“Ka nisur rreth 1 vit më parë, gjatë kësaj kohe shumë ujë ka rrjedhur. Kam qenë në vëmendje përherë sa përmendej një histori që kishte lidhje me krimin. I vetmi që ka heshtur jam unë. Kam heshtur se kam menduar se s’duhet të përfitoja nga pushteti që kam pasur.







Rama të lëshoi, partia ju përjashtoi dhe lundruat i vetëm?

“Termi që partia ju lëshoi, as nuk e dua partinë për të vërtetën time. Unë do preferoja më shumë dënimin se sa lirinë me kusht prej partisë. Nuk besoj që një drejtësi është e plotë kur është pushteti brenda. Kam pritur një vit që të bëj një përmbledhje të shkurtër. Kam pritur që hetimet në Itali e Shqipëri të kishin një përfundim e që unë mos të dilja me fjalët e mia se nuk do mjaftonin. Unë kam vendimin e Prokurorisë së Katanias në dorë tani. Prokuroria shqiptare zgjat hetimet me pretendimin presim letrat nga Italia. Asnjëherë nuk më kanë kërkuar. Unë nuk e kam sulmuar Prokurorinë e nuk do e bëj për aq kohë sa jam në hetim. Prokurorët italianë nuk kanë nxjerrë një cerek lajmi pavarësisht të gjitha hetimeve. Kurse këtu vetëm lajme në emisione, studio , media vetëm për të baltosur të vërtetën,” tha Tahiri.