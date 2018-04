‘Ta marr atë gishtin dhe ta fus…’ Ronela Hajati shpërthen ndaj komentuesit

Këngëtarja Ronela Hajati ka publikuar disa detaje për këngën e saj më të re.

Ajo është shfaqur krejt ndryshe dhe shumë provokuese. Në mesin e admiruesve të pamjes së saj nuk munguan dhe persona me reagime vulgare. Por Ronela si një tip shpërthyes ka preferuar t’u kthejë përgjigje.





“Lutju dreqit për pak famë”, i shkruan një komentues dhe një emoji me gishtin e mesit.

Por as Ronela nuk e ka lënë pa i kthyer përgjigje dhe i replikon: “Po do bëjë një sakrificë me gjak ditën e martë datë 13 dhe do të ta marr këtë gishtin tënd dhe do të ta fus…në hundë hahahaha”.

Klipi më i fundit i Ronelës pritet të shohë dritën e publikimit më 13 Prill.