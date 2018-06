Survejmi i Bashës/ Ish-ministri i Drejtësisë tregon se kush mund të survejohet dhe pse

Këshilltari ligjor i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka folur lidhur me survejimin e Lulzim Bashës nga Policia Operacionale.

I ftuar në Fax News, Bardhi sqaron arsyet sepse një politikan nuk mund të mbahet nën survejim.

“Policia nuk është në luftë me krimin por me individin. Nuk ka asnjë mundësi që forcat operacionale të mbajnë nën survejim një politikan. Survejimi ndaj një politikani bëhet vetëm siç e parashikon Kushtetuta. Nuk ka pse të survejohet kryetari por as edhe një individ qoftë edhe politik, nuk mund të mbahen në survejim nga policia drejtuesit politikë. Në survejim mbahesh vetëm nëse je i dyshuar dhe je nën hetim”, u shpreh Bardhi.