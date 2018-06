Survejimi i Bashës nga policia? Paloka: Rama vërtetoi që është zar i Agron Xhafajt

Nënkryetari i PD-së, Edi Paloka, i është përgjigjur reagimit të kryeministrit pas lajmit se, kreu i PD-së, Basha dhe familja e tij mbahet nën survejim nga policia.

Përmes një statusi në Facebook, Paloka thotë se, Rama nuk beri gjë tjetër përveçse vërtetoi qe është zar i Agron Xhafajt.







Ai thotë se fatkeqësia që i ka rënë këtij vendi është më e madhe nga sa duket.

Statusi i plotë:

“Fatkeqësia qe i ka rene ketij vendi me edvinin eshte shume me e madhe nga sa duket.

Per te qene te sinqerte, krimi eshte ngatrruar shpesh ne kembet e politikes, nga te gjitha krahet. Por ajo qe po ndodh sot eshte shume e rende dhe e paprecedente.

Opozita ne denoncimet e saj mbi lidhjet e edvinit me krimin , e ka cilesuar shpesh ate si “kapo” si “kreu i kupoles, si “bos i krimit” etj. Ne fakt realiteti eshte shume me i rende se kaq…; Edvin Rama nuk eshte “kapoja”, nuk eshte ai qe mban nen urdhera krimin. Edvini eshte ZARI i krimit. Ai eshte nen urdhera dhe perdoret nga krimi.

Sot, pas denoncimit qe PD beri lidhur me perdorimin e strukturave te policise per te survejuar kreun e PD, Edvini nuk beri gje tjeter pervecse vertetoi qe eshte dhe zar i Agron Xhafajt…”