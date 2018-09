Na kishte thënë vetëm se do të martohej së shpejti. Sot, pa thënë asnjë fjalë, pa hedhur asnjë foto, Vilma Masha martohet. Fotot dhe videot e para i kanë hedhur miqtë e saj të ngushtë prej të cilëve po i marrim edhe ne.

Vilma parakalon drejt altarit me të atin, në tarracën e Bashkisë së Tiranës, veshur me fustan nusërie tub e vello të qëndisur. Pa asnjë dyshim një nga nuset më të bukura.